「喇沙孖寶」發威挫城大 港大4．6同嶺大爭冠

香港大專盃籃球賽上周六爆發男子組4強大戰，最終香港大學憑「喇沙孖寶」曾朗謙和翟晉德各轟31及22分，以77比74險勝上屆冠軍城市大學，時隔10年再闖冠軍戰，將於4月6日在修頓與嶺大爭冠軍寶座。

甫開戰雙方就去到盡，首節港大領先25比18，第2節卻被城大反超前35比33。下半場港大曾朗謙追至37比37，惟城大由林文政率隊展開猛烈攻勢一度拉開至54比48。許浩翔貢獻「and 1」為港大振士氣，力追至53比54。決勝節，城大發力將領先優勢擴大至7分，惟港大未有放棄，一年級生翟晉德3度快攻得分，與師兄曾朗謙聯手打出16比2攻勢拉開比分，雖然城大「巨人」Arthur Herman Entsik博得罰球，林文政亦在弧頂轟入三分波，惟港大仍能守住勝局，以77比74險勝。

翟晉德︰感謝隊友拚盡全力 賽後港大球員表現興奮，翟晉德更喜極而泣，賽後他感謝隊友拚盡全力，及對他的給予信任。這位「新鮮人」目前跟隨其喇沙書院師兄、晉裕新星曾朗謙腳步入讀港大牙醫系，繼續做隊友，對此翟晉德坦言：「我們由喇沙小學合作至今，感情和默契好好，中學時無論打波、讀書有甚麼問題我都是問他的。好開心可以和他一起來到這個舞台，幫港大入決賽。」

另一場4強大戰同樣驚現爆冷賽果，嶺大憑鍾志榮、徐澤成、畢鈞浩各得22、17及15分，以78比76擊敗中大。嶺大此戰多人戰至抽筋，對手一度追近，但嶺大球員頂住壓力，最終隊史首次打入決賽。■圖、文：余樂詩