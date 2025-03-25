激戰５局中大男排二連霸

香港大專體育協會男子排球比賽於周日上演最終戰，衞冕之師中文大學與上屆季軍浸會大學激戰至決勝局，最終中大贏局數3比2封王，達成二連霸。

中大和浸大兩支大專男排勁旅，於準決賽均以直落三局分別輕取理大及城大，躋身決賽合演強強對決。浸大眾將率先入局，先贏25比10。次局中大「熱好身」，憑主攻手、甲一組球員簡毅希接連扣殺得分，同以25比10還以顏色。第3局浸大調整策略，多次攔下簡毅希扣殺，並贏25比18率先「叫胡」。關鍵的第4局兩隊比分咬住上，中大的謝鈞麒替補上陣見效，加上馮俊瑋交出表現，以25比19再度追平局數。

季軍戰理工險勝城大 決勝局浸大派出身高2米09的攔中、港隊成員黃卓楠上陣，貢獻關鍵球助球隊領先8比5。中大在落後10比12的情況下叫暫停調整，回場後合力連取4分化險為夷並拿下賽點，浸會最後一擊打出界，中大決勝局贏15比12、以局數3比2取勝捧盃，達成二連霸佳績。至於季軍戰理工大學以局數3比2險勝城市大學奪下季席。■圖、文：李章杰