新加坡近況曳頂唔住 港隊誓響頭炮

港隊前鋒 陳肇鈞（左）

港隊翼鋒 艾華頓（右）

世界排名155位的港隊男足，今晚作客新加坡國家體育場，出戰第3圈亞洲盃外圍賽C組首場賽事，面對世界排名低5位的新加坡。港隊在韋斯活帶領下，已在國際賽豪取7連勝，面對近況麻麻的新加坡，今場有望打響頭炮，為連續兩屆殺入決賽周，注入強心針！（港台電視32周二晚上8時30分直播）

港隊為備戰對新加坡的首場亞盃外分組賽，上周三（19日）在主場與澳鬥「拍跳」，最終以兩球獲勝；及後雖剔除了中超兵黃皓雋，但補選了門將伍瑋謙和前鋒米高，而有傷在身的祖連奴，亦有份隨隊出發。

兩隊對上一次交手為2023年3月23日的友賽，當時港隊在旺角大球場僅與新加坡踢成1比1，該仗正選上陣的前鋒安永佳（Matt），是日出席賽前記者會時，則認為對方實力不容忽視：「無錯新加坡上場友賽輸波，但足球比賽係逐場計，尤其去到亞盃外，對方一定會更集中，我哋要專注做好自己。另外，印象中對方都有唔少球員踢過亞冠等高水平賽事，實力有番咁上下。」

安永佳︰以再闖決賽周為目標 Matt續指球隊以再度打入亞洲盃決賽周為目標，對即將在分組賽首度出擊相當期待：「我哋兩年前踢過決賽周，好渴望再次重返依項大型比賽，所以今場賽前都好飢餓。大家已經準備就緒，對今場比賽好有信心！」至於另一有份出席記招的港隊主教練韋斯活，則稱有留意新加坡上場比賽，相信球隊要獲勝的話，一定要全力以赴：「對手上場輸波之後，一定好有決心重拾勝軌。所以今場對我哋嚟講好危險，我哋要踢出好表現，先可以同對方抗衡。」陣容方面，韋斯活透露祖連奴，以及剛代表U22出賽的米高，今場同樣可以候命。

「獅城」陣容未算完整 新加坡上周五（21日）主場出戰友賽，卻意外1球不敵世界排名175位的尼泊爾，近5場錄得1和4負、未嘗一勝；主帥小倉勉賽後向球迷致歉，承認這屬於他領軍以來，球隊踢得最差的一仗，希望對港隊能夠改善表現。值得一提，新加坡今次的大軍名單，「芬迪三兄弟」之中只有效力泰超巴吞聯的前鋒伊翰芬迪入選，陣容未算完整。

港隊中場 余在言 顏卓彬賽前積極備戰。（ＨＫＦＡ圖片） 港隊門將 葉鴻輝 新加坡中場 艾馬維 韋斯活（左）與安永佳一同出席賽前記招。（HKFA圖片）