第1次！比雅斯迪Pole to win

世界一級方程式賽車（F1）中國站昨在上海舉行，排頭位出賽的麥拿侖澳洲車手比雅斯迪發揮出色，迎來生涯首次「排頭位兼奪冠（Pole to win）」，同時也是他職業路上第3個分站冠軍。

同諾里斯「包Q」衝線

上季贏得車隊總冠軍的麥拿侖，今年開季即盡顯強勢，上站揭幕戰比雅斯迪未能乘主場踏上頒獎台，失望而回，幸而有隊友諾里斯封王；今站他們二人起步已穩守領先席位，經過56圈爭逐後，雅斯迪與諾里斯為車隊「包Q」衝線，贏得中國站頭兩位，比雅斯迪以1小時30分55秒026奪冠，個人首次以排頭位兼贏車，更為車隊連贏兩站冠軍。平治的羅素獲得第3，而爭取衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本則以第4名衝線。法拉利勒卡歷及咸美頓分別以第5、第6衝線，惟因賽後車檢「肥佬」，與艾爾派的加斯利一同「被DQ」。