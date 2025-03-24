紀遠恆潘慧欣首披港欖戰衣

香港國際七人欖球賽將於周五起一連3日於啟德主場館舉行，中國香港欖球總會（欖總）昨日公布「Melrose銀劍賽」香港男、女子隊名單，當中包括61次代表香港上陣的李卡度，以及第一次為港出戰七欖的紀遠恆（James）和潘慧欣。

去年首辦的「Melrose銀劍賽」由香港男子隊及中國女子隊奪得冠軍寶座，今屆力爭衞冕的香港男隊與日本和中國同組，至於去年奪亞軍的香港女子隊則與泰國和哈薩克同組。

李卡度第61次為港出征 陣容方面，香港男子隊由蔡紀駿擔任隊長，61次代表香港上陣的華將李卡度、亞運金牌功臣高凡迪爾及靴貝特、亞洲「達陣王」丹馬克等亦在陣中，其中葛史活及紀遠恆將首次亮相香港7欖。香港女子隊由高香慧和陳穎擔任雙隊長，莊嘉欣、藍嘉敏、歐陽倩怡、陳楚琪、何維銨等經驗之將亦在陣中。

今屆男隊中只得李卡度和19歲小將紀遠恆兩名華將，現就讀卡迪夫大學的James笑言：「我中文麻麻哋。」James期待在新場館與香港球迷見面：「能夠出戰香港七欖是夢想成真，心情超級興奮。姚錦成和拜恩菲立斯都是我的偶像，我會向他們學習。」

紀遠恆