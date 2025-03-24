「校長」拿度大讚︰為你驕傲

香港球手黃澤林在邁阿密網賽殺退世界排名14的舒爾頓，震驚網壇，已退役的西班牙傳奇拿度也對這位「學生」作高度表揚，在社交平台貼文︰「我們為你感到驕傲，為香港贏得歷史一仗！」今日黃澤林將再度上陣，惡鬥澳洲名將禾頓，球迷記得為Coleman打氣！

即使拿度於去年已正式掛拍，離開賽場，但對網壇仍然相當關注，特別是正在進行的邁阿密大師賽中，有不少球員是他的西班牙拿度學院學生，當中包括香港的Coleman及菲律賓少女艾娜（Alexandra Eala），他們都為自己的地區寫下歷史一頁。

「師妹」艾娜同闖第3圈 世界排名182位的黃澤林，成為邁阿密網賽史上，歷來第二位排名低的球手闖入第3圈，拿度在愛徒賽後即在社交平台留言恭賀︰「這個勝利背後花了很多的努力。Coleman，我們為你感到驕傲，為香港贏得歷史一仗！」至於拿度網球學院亦上載了黃澤林致勝一刻的片段，並貼上寫上︰「夢想成真！黃澤林贏得生涯最佳一仗，擊敗舒爾頓，我們為你感到自豪！」

黃澤林第3圈面對澳洲的禾頓，而「師妹」艾娜則火併5號種子的澳網冠軍姬絲，「校長」拿度將會繼續關注。