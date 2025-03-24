持外卡越級挑戰闖32強 黃澤林︰香港網球係得㗎

香港網球一哥黃澤林（Coleman）於邁阿密網球大師賽「越級挑戰」，面對世界排名14的美國球星舒爾頓發揮神勇，鬥足3盤贏盤數2比1，成為近10年世界排名第2低而闖入第3圈（32強）的球手，今日將會面對澳洲的禾頓。賽後Coleman坦言：「每次挑戰大舞台時，一直相信自己！」並將勝利獻給香港。

獲發外卡參賽的黃澤林目前世界排名182，開賽初段已和2025年澳網4強分子舒爾頓鬥得難分難解，Coleman憑強勁發球及強勁抽擊，與對手拉成均勢，迫使比賽打成6比6進入tie-break。儘管Coleman先失3球落後，但以往比賽多次搶七逆轉成功的他，神勇地連追7分，以7比6（7比3）拔頭籌。次盤Coleman的第一發球稍有跌watt，令舒爾頓以6比2扳回一城。

打足3盤淘汰舒爾頓 決勝盤同樣峰迴路轉，Coleman初段甚順打至5比2「叫胡」，惟舒爾頓作為主場球迷寵兒，獲大批觀眾吶喊助威，成功追平至6比6，又要「搶七」決一高下。tie-break時比分依然咬住上，Coleman領先6比5後把握發球機會，舒爾頓接發球打失，令Coleman再以7比6（7比5）奠勝，結束這場歷時2小時15分鐘的劇鬥。黃澤林在贏波一刻倒在地上掩面，之後做出心心手勢向支持者致謝，台上的教練亦振臂歡呼。Coleman憑着自信打出名堂，他表示：「我每次挑戰大舞台時，都一直相信自己。我曾經在疫情時有一年半時間沒有比賽，那日子很艱難，但我很幸運地得到團隊的支持，我很開心自己的表現，這場勝利是給香港的。」

ATP官網叫球迷「記住佢」 Coleman更以廣東話道出心聲：「多謝香港一路支持我嘅球迷，其實，我知道香港網球係得㗎，我知道之後都會有更多嘅香港網球運動員，所以，加油！」

值得一提，黃澤林上圈擊退德國球手艾米亞，已創造一大驚喜。今仗他殺退美國第三把交椅、兼2025年澳網4強分子舒爾頓，寫下香港球壇歷史新章，也是其職業生涯最大勝仗，就連ATP官網隨即作出標題報道，指Coleman延續歷史佳績，表現是Chart-topping（榜首級），叫球迷「記着他的名字」！