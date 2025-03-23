逾30星將西沙GO PARK與眾同樂

港協暨奧委會昨日假西沙GO PARK舉行一連兩日的「傳承運動 全城築夢」活動，逾30位港隊星級運動員參與。是日有份出席的欖球名將「大師兄」姚錦成，親自主持並示範港隊選拔，活動更送出月底舉行的七欖賽門票，讓市民提前感受欖球狂熱。

活動設有超過20項運動體驗，包括拳擊、籃球、射擊、武術、欖球、乒乓球等，更特設成人和兒童均可參與的障礙競技運動「全城忍者訓練站」。李思穎、曹星如、王嘉莉及姚錦成等逾30位本地體壇名將出席活動。

姚錦成想辦「傳奇大賽」

現場設有「欖球運動選才測試」活動，參加者有機會獲得香港七欖賽門票，「大師兄」姚錦成聯同李卡度及房傑鋒主持活動，「阿成」現任職欖總地區選才經紀，他希望欖球能在香港普及化，並改變「高受傷風險」的固有印象。這位37歲名將雖已退役，仍對欖球充滿熱誠，並透露心中大計：「想組織一個集合全球傳奇球員的比賽，讓大家感受啟德體育園的震撼！」同日出席活動的乒乓球女將李皓晴，透露不會參加今年全運會。