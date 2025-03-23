3:1打爆港會大埔首名出線

昨日「菁英盃」A組頭場，大埔憑伊高沙托尼射入12碼，加上奇雲巴迪及馬卡雷拿建功，以3比1擊敗篤定出局的港會，全取3分後以首名晉級4強。

港會是役有韋俊軒、申在鎬、彬尼、麥根尼高及陳恆亮5位U22小將擔正，大埔方面，門將雲天樂及新兵奇雲莫雷拉首度擔正，3位U22小將郭縉諾、張志昊及宏愷志同時上陣。

初段雙方表現慢熱，12分鐘，伊高沙托尼橫傳，鍾偉強接應左腳抽射，僅柱邊出界，踢至43分鐘大埔打破僵局，史加利禁區內犯手球，球證直指12碼點，「伊高」操刀一針見血，大埔半場領先1球。易邊後大埔換入奇雲巴迪、馬卡雷拿、帕特華維迪及徐朗，74分鐘大埔角球攻勢，奇雲莫雷拉助攻馬卡雷拿頂成2比0，之後奇雲巴迪及帕特華維迪先後起腳均無功而還。87分鐘，後備入替的歷祈活禁區頂射入處子球，港會追成1比2，但補時階段奇雲巴迪「埋齋」，大埔鎖定3比1勝局。

莫雷拉地標戰獻助攻 前日才加盟大埔的哥倫比亞中堅奇雲莫雷拉（Kevin），首度擔正即貢獻助攻，他指全隊目標一致，要成為聯賽及盃賽冠軍。Kevin下半場趁一個角球機會助攻馬卡雷拿破網，他滿意今場發揮：「第一場波好開心有助攻兼贏波，大埔班球員水準好高，我相信我哋係有能力打入決賽。」大埔於聯賽、「冠忠巴士六十週年足總盃」及「賽馬會菁英盃」3線均「叫胡」，Kevin對成為「3冠王」充滿信心：「加盟前我已經向『堅Sir』了解過，今季我哋三線叫胡，我嚟香港就係要捧走3個獎盃。」

圖/文：鄧文滔、文嘉靖