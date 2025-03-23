16歲仔高銘浩後備建奇功 逼和傑志東方闖4強

「賽馬會菁英盃」昨日「雙料娛樂」尾場上演「雙藍會」，由東方硬撼傑志，爭奪A組最後1個出線席位。1分便達標的東方憑16歲小將高銘浩末段建功，以1比1逼和「藍鳥」，小組次名躋身4強。

今場保住不敗就出線的東方，派出林千裕、楊棟棋及柏拔3名U22球員擔正，馬高斯控制中場，協助巴科爾及巴杜姆攻堅，洛迪古斯先列後備；許勝不許和的「藍鳥」則派出石皓心、慈英、張堯軒及李兆軒4位U22出任正選，迪美路夫負責爭取入球，韋頓及潘沛軒在後備席待命。

雙方初段比較謹慎，20分鐘，楊棟棋篤前，巴科爾左路窄角度勁射高出。傑志站穩陣腳後不乏攻勢，30分鐘，馬查度推過林千裕及賀爾後起腳，被拿亞擋出底線。15分鐘後，林樂勤開出角球，艾里奧頭槌被廖富源沒收，兩隊半場互無紀錄。

「藍鳥」慈英先開紀錄 東方換邊後立即換入費利浦薩及張文浩加強活力，惟傑志仍佔得主動，47分鐘，迪美路夫接應林樂勤傳中，頭槌被廖富源化解。3分鐘後，林樂勤開出角球，迪美路夫跣後，慈英門前接應頂成1比0。其後東方幾乎追平，賀爾開出角球，鄧達思解圍不遠，巴科爾接應張文浩傳中卻頂高。踢至81分鐘，東方調入洛迪古斯及高銘浩，此舉5分鐘後立即見效，洛迪古斯嘗試掛射，高銘浩門前加多腳，為球隊扳平，結果兩隊踢成1比1完場，雙方各添1分下，東方次名出線4強，傑志則分組賽出局。

圖/文：鄧文滔、文嘉靖