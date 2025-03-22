首位女性及非洲人出任IOC主席

第144屆國際奧委會（IOC）全會，周四在希臘舉行，會上選出新一任主席，曾贏得兩面奧運金牌的津巴布韋泳手高雲地利，當選IOC第10任主席，同時是首位領導全球奧林匹克運動的女性及非洲人，創下歷史。

高雲地利曾兩奪奧運金牌 選舉由100多名IOC委員以秘密投票方式進行，41歲的高雲地利在首輪票選中已獲勝，力壓前IOC主席薩馬蘭治的兒子小薩馬蘭治及世界田聯主席科爾等人當選，將於6月23日正式就職，接替自2013年一直擔任主席的湯瑪士‧巴治。

出生於津巴布韋的高雲地利，曾在2004年雅典奧運及2008年北京奧運贏得女子200米背泳金牌，2013年成為IOC委員，擔任過國際奧委會運動員委員會主席，現任執委會委員、IOC達喀爾青奧會協辦委員會主席，以及2032年布里斯班奧運會協調委員會主席，本身同時是津巴布韋體育、娛樂及文化部部長。高雲地利履新後面對多項挑戰，包括跨性別政策、俄羅斯回歸、金融穩定及數碼化等難題。