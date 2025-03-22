隨港隊遠征新加坡 余在言：想再入決賽周

港隊昨日啟程前往新加坡，備戰下周二首場第3圈亞洲盃外圍賽。有份隨隊出發的余在言（Jesse）顯得相當興奮，這位中甲石家莊功夫中場，指外流經歷令身體質素及心理皆增強不少，期待協助球隊連續兩屆打入決賽周。

外流令身心變強 港隊除前鋒米高正隨U22赴緬甸友賽，稍後時間才會合大軍，其餘決選23人及主教練韋斯活昨日皆現身機場。今次大軍共8名球員在中國聯賽效力，其中今季才由東方加盟石家莊功夫的余在言，早前在中甲首周擔正，日前對澳門友賽亦後備入替，他坦言目前狀態未達至最佳，但有信心能為港隊作出貢獻：「感覺到自己身體質素同心理愈嚟愈好，今場有信心贏波，因為大家都好想再入亞洲盃。」

首次以外流球員身份代表港隊，Jesse表示心態上未有不同，強調即使轉戰中甲，之後仍會盡力爭取為港隊上陣：「無論踢邊隊，都唔會改變我代表港隊嘅決心。中甲冇國際賽期，賽程又好緊湊，如果代表港隊，就要冒住返球會冇得踢嘅風險。好似嚟緊29號有比賽，但我28號先歸隊，但能夠代表港隊好開心，有機會當然想踢。」■圖、文：李浚湣