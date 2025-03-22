東方傑志出線爭崩頭

東方長人米祖域

東方今日只要不敗，就能晉級4強，惟葉鴻輝、亞歷斯祖、賓紀文、馬希偉、李俊霆及鍾凱文，分別隨大港腳及港隊Ｕ22征戰，無法候命，主教練盧比度（Chino）賽前為球員減壓：「今場會派多啲後生仔落場，而且大埔同港會踢完頭場，啲草未必會好靚，預咗今場惡踢，但希望班仔唔好諗太多，盡力踢就得。」

廖富源：提場補默契不足 是役有望擔正的廖富源，指防線人腳有變，需多作提場彌補默契不足：「我哋後防冇咗幾位主力，可能多啲新人落場，提場要做足啲。」「阿源」又指「藍鳥」進攻板斧多要加以留神：「傑志班前鋒走位好靈活，一定要保持緊密，唔好咁易被佢哋拉散。」

傑志目前3戰僅得4分，今場必須擊敗東方才能以次名出線，惟有馬斐、陳傲軒及甘智健3名適齡球員，加上祖連奴、費蘭度、鐘樂安及顏卓彬一眾大港腳缺陣，Ｕ22門將石皓心承認實力有所削弱：「冇咗佢哋肯定有分別，但點都改變唔到，惟有一齊努力踢好啲，最緊要表現對得住自己同球隊。」

石皓心為隊友搏盡佢 「皓心」續指賽前雖有一定壓力，惟對贏波充滿信心：「幾位適齡隊友返到嚟仲有冇得踢『菁英盃』，就係睇今場，點可以唔盡力。自己喺青年軍一直有比賽，狀態冇問題。唔使多講一定要睇實巴科爾，同埋對方嘅死球攻勢。」值得一提，「藍鳥」已提升余靖瑋、張堯軒、李兆軒、林柏燃、姚子亮和彭慶瞵6人到一隊，今場可以候命。

傑志翼衞林樂勤