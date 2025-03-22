on.cc東網直播 賽馬會菁英盃A組煞科 激戰2重奏

港會守將比提

適逢國際賽期，「賽馬會菁英盃」今日於小西灣運動場，以「雙料娛樂」形式上演A組最後兩場分組賽。頭場篤定出局的港會，面對已提早出線的大埔（on.cc東網周六下午3時按次收費直播），且看會否有意外賽果；尾場出線生死戰，次席東方硬撼第4位的傑志，雙方賽前僅差2分，後者贏波即可反壓對手出線，必定打甩髀！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

大埔求反彈唔放過港會 大埔上場聯賽主場不敵東方，頓失榜首優勢，主教練李志堅坦言有少許不開心，但認為兩隊目前僅差距1分，相信球隊仍有機會奪冠。今日轉戰「賽馬會菁英盃」，「堅Sir」指會讓個別主力休息：「坦白講成季暫時得呢場波唔影響任何爭標形勢，同時估唔到B組排名，所以諗住輪換。」

堅Sir：例行公事都想贏 「堅Sir」強調即使屬例行公事，仍會盡力爭勝：「踢波永遠唔會想輸，希望後備球員落到場證明自己，贏波對士氣都有幫助。」陣容方面，隊長加比爾累積5黃停賽，正代表大港腳和U22的謝家榮、陳肇鈞、尼高拉斯及李樂謙同時缺陣。此外大埔昨日宣布簽下26歲哥倫比亞中堅奇雲莫雷拉及U18門將黃曉朗，兩人已完成註冊今日可以候命。

港會出線無望，主教練谷卓斯盼望球員為自己而戰：「今場會派啲平時比較少落場嘅球員出嚟，希望佢哋畀心機，證明自己有能力留隊。」谷卓斯指由於林澔希和曾俊軒隨港隊U22友賽緬甸，未能候命，坦言今仗困難重重：「大埔雖有多位主力缺陣，但佢哋陣容夠深度，畀到我哋好大壓力。」

里奧：珍惜每次反擊機會 前鋒里奧形容大埔防線穩健，盼隊友珍惜每次反擊機會：「我哋班仔勝在夠活力，加上小西灣場比較大，啱晒打反擊，希望做得好啲。」

大埔中場峇夏比