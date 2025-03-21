NBA常規賽獨行俠對陣溜馬，雙方主將奇利湯臣和哈利伯頓皆缺陣，以8人殘陣應戰的獨行俠，決勝節一度領先11分，不過溜馬有轟全場最高29分的主力前鋒施亞卡姆，在關鍵時刻率隊逆轉局勢，最終以135比131送對手4連敗。獨行俠近10場苦吞1勝9負，排名跌到西岸第11位。