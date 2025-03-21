全國泳賽孫楊400自摘銀

生涯擁有3面奧運金牌的33歲中國游泳名將孫楊，周三出戰2025年全國春季游泳錦標賽，成功闖入男子400米自由泳項目決賽，跨過爭取參加11月全運會資格（4分00秒62）的第一道門檻。決賽中，年紀最大的孫楊造出3分47秒94，屈居金牌選手劉培鑫（3分46秒80）之後，奪得銀牌。