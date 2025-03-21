3月21日(五)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月21日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
全國泳賽孫楊400自摘銀
孫楊
生涯擁有3面奧運金牌的33歲中國游泳名將孫楊，周三出戰2025年全國春季游泳錦標賽，成功闖入男子400米自由泳項目決賽，跨過爭取參加11月全運會資格（4分00秒62）的第一道門檻。決賽中，年紀最大的孫楊造出3分47秒94，屈居金牌選手劉培鑫（3分46秒80）之後，奪得銀牌。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20250321-0321_00286_048/全國泳賽孫楊400自摘銀
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc