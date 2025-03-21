劍手佘繕妡躋身世界Top 10

香港重劍好手佘繕妡（Kaylin），早前於匈牙利布達佩斯舉行的重劍大獎賽躋身8強，在最新公布的FIE世界排名，由原來的第12位衝上生涯新高的第8位。佘繕妡將乘着這股氣勢，與港隊女花代表陳諾思同場出戰NCAA劍擊賽，力爭佳績。

與陳諾思NCAA分途出擊 賽前世界排名第12位的佘繕妡，今屆布達佩斯站大獎賽以9號種子參戰，首兩圈連挫兩位俄羅斯劍手晉級16強，其後再以15比10擊敗韓國劍手林泰希，殺入8強硬撼賽事頭號種子、南韓名將宋世羅，最終港將以10比13惜敗無緣爭標。不過，該仗後「佘佘」收穫21點積分，令世界排名攀升4位，在23歲之齡創下個人生涯新高的第8位，首度闖進世界「Top10」。

佘繕妡曾於2022年代表美國聖母大學勇奪NCAA個人賽冠軍，而今屆NCAA劍擊賽亦剛展開一連4日激戰，最後一屆參賽的Kaylin將於周六出戰女子重劍小組賽，期望再踏最高頒獎台。至於巴黎奧運港隊女花代表陳諾思（Daphne），因NCAA劍擊賽與本月21至23日舉行的秘魯利馬大獎賽撞期，Daphne優先選擇出戰NCAA劍擊賽，並以西北大學一年生身份作賽。