互射7米球挫心誠男拔實現3連霸

男拔今屆再與心誠合演上屆決賽翻版，心誠以「復仇者」身份捲土重來，在張敖馳及謝澤宇建功下，曾經領先13比10，不過男拔隨後靠蔡華泓和蕭海宏追分，加上陳宇謙在讀秒階段射入最後一球追平18比18，將比賽拖入互射7米球分勝負。男拔前4人均成功破門，反觀心誠第2球射失，落後3比4陷入被動。男拔最後一擊由陳宇謙操刀，惟失誤射出門框外給對手追平機會，不過最後心誠的文俊豪未能頂住壓力，同樣射失關鍵一球，最終男拔全場以22比21驚險取勝，完成3連霸佳績。