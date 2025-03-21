互射7米球挫心誠男拔實現3連霸
男女子全港學界精英手球比賽決賽早前假啟德體藝館習藝坊上演，其中拔萃男書院憑互射7米球，以4比3擊敗基督教香港信義會心誠中學，成功取得3連霸；至於順德聯誼總會梁銶琚中學則擊敗拔萃女書院，成功衞冕。
男拔今屆再與心誠合演上屆決賽翻版，心誠以「復仇者」身份捲土重來，在張敖馳及謝澤宇建功下，曾經領先13比10，不過男拔隨後靠蔡華泓和蕭海宏追分，加上陳宇謙在讀秒階段射入最後一球追平18比18，將比賽拖入互射7米球分勝負。男拔前4人均成功破門，反觀心誠第2球射失，落後3比4陷入被動。男拔最後一擊由陳宇謙操刀，惟失誤射出門框外給對手追平機會，不過最後心誠的文俊豪未能頂住壓力，同樣射失關鍵一球，最終男拔全場以22比21驚險取勝，完成3連霸佳績。
MVP陳宇謙嘆美中不足
賽後獲選為「MVP」的男拔中六生陳宇謙表示：「我們開季前已經定下3連霸目標，不過在季前曾不敵心誠，所以大家一直苦練，很感謝斌Sir（劉健斌教練）用很多心思部署。至於射失最後的7米球，作為球員肯定會有壓力，好彩最後勝出，如果這球射入就更加完美了！」至於男子組季軍戰，德信中學以23比16擊敗聖言中學，取得季軍。
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