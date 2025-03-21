召入米高伍瑋謙 港隊24人大軍出征獅城
香港男子足球代表隊將於下周二（25日）作客新加坡，出戰第3圈亞洲盃外圍賽。足總昨日公布決選名單，當中與早前友賽澳門相比，只作出兩個調動，伍瑋謙和米高分別獲補選入隊，而中場黃皓雋則被除名。
中超兵黃皓雋落選
是次決選名單共有24人，對澳門友賽坐足全場的中超兵黃皓雋，在今次決選名單中名落孫山，其位置由在德國發展的前鋒米高頂替；後者目前正隨港隊U22赴緬甸進行友賽，上場後備上陣約20分鐘，米高將在稍後時間直接飛赴新加坡會合大軍。除此之外，效力冠忠南區的門將伍瑋謙同樣獲徵召，而有傷在身的祖連奴亦會隨隊，大軍今日將出發赴新加坡備戰。
港隊決選24人大軍名單
門將：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衞：亞歷斯祖、賓紀文（東方）、費蘭度、鐘樂安（傑志）、周緣德（河南酒祖杜康）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）
中場：顏卓彬（傑志）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞（大埔）、黃威（理文）
前鋒：祖連奴（傑志）、艾華頓（理文）、
安永佳（深圳新鵬城）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、
艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、李小恆（山東泰山）、米高（VfR Mannhiem）
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