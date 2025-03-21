召入米高伍瑋謙 港隊24人大軍出征獅城

中超兵黃皓雋落選

是次決選名單共有24人，對澳門友賽坐足全場的中超兵黃皓雋，在今次決選名單中名落孫山，其位置由在德國發展的前鋒米高頂替；後者目前正隨港隊U22赴緬甸進行友賽，上場後備上陣約20分鐘，米高將在稍後時間直接飛赴新加坡會合大軍。除此之外，效力冠忠南區的門將伍瑋謙同樣獲徵召，而有傷在身的祖連奴亦會隨隊，大軍今日將出發赴新加坡備戰。