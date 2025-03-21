旺角場氣氛感動嘉諾Sir 港將李小恆盼令球迷自豪

李小恆

香港男子足球代表隊出發到新加坡之前，大軍於周三坐鎮旺角大球場出戰2025年首場國際友誼賽，最終「雙蛋」擊敗澳門，首度為港隊A級賽上陣兼取得入球的翼鋒李小恆（Raphael）表示，希望繼續以表現令港隊球迷感到自豪；至於澳門主教練郭嘉諾亦被現場高漲氣氛感染，坦言「唔想場波咁快踢完」！

周三晚旺角大球場港隊迎戰中國澳門，吸引5,464名球迷入場觀戰，去年10月取得特區護照的李小恆，今場首度於國際A級賽為港隊披甲兼踢足90分鐘，更在球迷見證下取得處子球，他表示屬莫大榮幸：「今場係我首次正式代表港隊出戰A級賽，實在非常榮幸。今場對手唔易應付，我有幾次埋門機會可以拉開比數，但可惜把握唔到。最終可以贏波，對於下星期作客新加坡嘅比賽嚟講，係一次好好嘅備戰經驗，我知道球迷永遠都喺身後撐我哋，希望可以繼續令港隊球迷感到自豪，我哋會盡力贏落去。」

季中由冠忠南區轉投山東泰山的Raphael，於中超開季後暫未獲上陣機會，但認為今仗取得入球令他重拾信心：「好耐未試過踢足90分鐘，今場比賽令我重新搵番場上嘅感覺，我知道要繼續努力，把握機會展現最好一面，希望喺球會爭番正選位置。」

享受當刻唔想場波完 至於中國澳門雖然落敗，但主帥郭嘉諾滿意眾將表現，為球員演出感到驕傲：「李智朗嘅爸爸幾個禮拜前過身，大家好想將入波獻畀佢。雖然都係差少少，但今場球隊壓逼同由守轉攻嘅效率唔錯，我為球員表現感到驕傲，而且唔少U23球員都落場，希望佢哋經過2至3年培訓之後，逐步成為代表隊正選，甚至成為職業球員。」過往曾帶領港隊出戰省港盃等賽事的「嘉諾Sir」，形容今場倒戈感觸良多：「當我見到兩隊球迷落力打氣，每位球員戰鬥到最後一刻……我有啲唔想場波完，因為好享受呢個moment，好想繼續做好呢份工。」

最後，郭嘉諾亦以香港人身份，盼港隊主教練韋斯活派出更多本地球員踢出成績：「作為土生土長香港人，我一定想港隊好，希望教練繼續用多啲本地球員，踢出風格兼打入亞洲盃決賽周。」