76人噩耗！PG長抖6周

NBA球隊76人早前於社交媒體證實，保羅佐治（PG）因左內收肌和左膝傷患，需要休息至少6周，意味將缺席今季餘下常規賽賽事，他亦成為繼中鋒艾賓特、新秀麥肯及射手哥頓後，76人隊中第4位今季要長抖的球星。

34歲的保羅佐治今季只上陣41場，場均16.2分、5.3個籃板和4.3次助攻，表現未如預期。76人日前宣布，PG因內收肌和左膝傷關係，預計要缺陣6周，無緣今季常規賽餘下賽事。76人現時排東岸第12位，距離第10位熱火有6場勝仗差距，爭取季後賽附加賽席位相當渺茫，故這名球星極可能提早收咧。

咖喱仔缺陣勇士捉「鹿」 76人今季以4年2.12億美元的頂薪合約，簽入自由身的保羅佐治，希望他與艾賓特合作爭奪總冠軍，惟兩人未能擦出火花，後者今季僅上陣19場，上月底已因膝傷提早收咧，如今拍檔PG步其後塵，在缺少這對年薪逾1億美元的「天價組合」下，76人勢必迎來失敗的一個球季。

至於昨日常規賽，勇士雖有「咖喱仔」史堤芬居里缺陣，但仍憑5人得分「上雙」，包括占美畢拿貢獻全場最高的24分及10個籃板，主場以104比93擊敗公鹿，避過連敗厄運，賽後排西岸第6位。