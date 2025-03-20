紀錄片6月上映戴利真情剖白

英國跳水傳奇戴利雖然已決定卸下戰袍，但其奮鬥故事依然深深影響別人。一套講述戴利由14歲第一次參加北京奧運、到2020東京奧運奪金，直至2024年巴黎奧運告別的紀錄片《1.6秒》，將於6月誕生，片中還記述他曾患上暴食症經歷低谷。戴利感恩無論遇到任何阻撓，自己仍得到支持者無限的愛與鼓勵，讓他跨越難關。

戴利縱橫跳台近20年，期間充滿跌宕，紀錄片訪問了他身邊最親密的人，也有戴利自我剖白，特別講到鎂光燈下成長的他，心理承受非一般壓力。「我大部分的人生都在競技之中度過，每次奧運成為了我的生活節奏，我很努力嘗試去改進，中間有不少挫折，幸運地獲得大家的支持。」

曾患暴食症感無助 作為跳水萬人迷，戴利擁有令人羨慕的身形，但原來他一度因體形問題而焦慮：「2011年時，訓練指導認為我過重了，要求我回復14歲的身形，而當時我差不多18歲了。」經診斷證實戴利患上了暴食症，「我覺得很難為情，也孤獨無助。」回首過去，戴利坦言有種「不真實」的感覺，「不過我將來也會向自己的孩子分享這些經歷，這是我作為運動員的過程及成績，對此感到驕傲。」