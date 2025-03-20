港欖積極備戰目標衞冕銀劍

香港國際七人欖球賽下周五假啟德體育園主場館開戰，港隊將競逐同期舉行的銀劍賽，眾將昨日為衞冕進行操練。

銀劍賽由3支亞洲隊伍作單循環較量，首兩名晉級決賽爭冠。上屆首階段港隊挫中國、負日本取得1勝1負，至決賽再擊敗日本捧盃，今屆繼續由3隊競逐。去年首次亮相大球場的28歲港將房傑鋒，表現搶鏡，決賽更有兩次「達陣」演出。姚錦成於去年退役後，「房傑」就被譽為其「接班人」，他表示會證明自己，盡全力幫港隊爭佳績，又稱有不少新球員入隊，其他華將亦有很大進步，隊內良性競爭推動自己做得更好。

蔡紀駿：啟德出擊更亢奮 香港七欖代表隊本月初到南非出戰兩站世界挑戰者系列賽，當中曾不敵「宿敵」日本，最終總排名未能躋身前8無緣下站賽事。今次銀劍賽再遇，房傑鋒相信球隊會更團結，並期望在新場館及5萬觀眾面前成功「冧莊」。去年接過隊長一職的蔡紀駿，首度在啟德體育園主場館出擊，他表示未感壓力，反而會令球隊更加亢奮。

另一華將李卡度指其膝頭傷勢正逐漸康復，同時指「阿成」退役後仍未適應隊中「老大哥」身份，形容要顧及自己和後輩有一定難度。港隊13人大軍名單會於周日公布。圖、文：李章杰