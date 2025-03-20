劉慕裳5月亞錦爭3連霸

香港空手道女子個人形「世一」劉慕裳（Grace），日前於K1超級聯賽杭州站勇奪金牌後，昨日與訓練拍檔兼男子個人形世界排名第2選手托利斯出席鐘錶宣傳活動，兩人首次合作，推出兩款陀飛輪手錶。

劉慕裳剛於K1杭州站擊敗「老對手」日本的尾野真步，聯賽第2站即摘金，她表示：「上站其實作出了一些新嘗試，用了另一套拳去應戰，因不想框死自己，即使輸了但沒有影響信心，因為我感受到自己的進步，今站我對表現很滿意，克服了恐懼和緊張。」

劉慕裳未來賽事頻繁，4月中出戰開羅站，5月力爭亞錦賽3連冠，之後再有世運和世錦賽，她表示從「劍神」張家朗身上獲得啟發：「張家朗贏得奧運金牌後，被問到衞冕有沒有壓力，他說沒有，因為已經創下歷史，會放鬆心情去打，我很認同他的說法，盡量享受比賽。」

設計手錶注入空手道元素 早前Grace聯同訓練拍檔托利斯遠征西班牙，與奧運冠軍珊齊絲及其團隊集訓，收到不俗成效，今年亦會以西班牙為主要訓練基地，目標在世錦賽封后。今次兩人與萬希泉合作推出陀飛輪手錶，參與設計的她雀躍地介紹手錶中的空手道元素：「手錶上的星辰盤，是紀念我曾經有段日子早上5時起床訓練，至深夜才結束，金色則代表運動員追求的目標。另外錶的外圍加了木紋設計，代表我初習空手道時在木板地鍛煉的刻苦日子。」圖、文：余樂詩