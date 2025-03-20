鐘樂安李小恆入開齋波 港隊派2蛋豪取7連勝

昨晚旺角大球場上演國際友誼賽，港隊主場迎戰由港帥郭嘉諾領軍的中國澳門，吸引5,464名球迷入場。港隊憑鐘樂安及李小恆齊齊攻入代表隊首個入球，以2比0淨勝對手，各項賽事錄得7連勝。港隊周五將出發新加坡，備戰下周二第3圈亞洲盃外圍賽。

主場出擊的港隊是役起用葉鴻輝把關，4人後防為周緣德、鐘樂安、費蘭度和陳晉一，黃威、陳肇鈞在中場派牌，李小恆、艾華頓及安永佳肩負入球重任，祖連奴則不在大軍名單。澳門方面何文輝把守大門，隊長陳敏鎮守後防，年初曾到東方跟操的蘇顯能、李政霖和梁智誠亦悉數擔正。

面對世界排名低38位的澳門，港隊初段卻未佔得甜頭，5分鐘更差點失守，幸好葉鴻輝成功救出楊力衡的近射。15分鐘澳門再有機會，彭梓亨快腳一射，僅僅斜出。港隊站穩陣腳後展開反撲，18分鐘艾華頓右路傳中，安永佳轉身後起腳，但被對方球員護空門。

踢至27分鐘，港隊終先開記錄，鐘樂安接應黃威角球門前用腳撞入。港隊領先後得勢不饒人，33分鐘李小恆頭槌頂中楣。去到40分鐘，港隊再下一城，艾華頓前場搶截皮球後，橫傳予李小恆近門射入，半場港隊領先兩球。

作客新加坡壯行色 易邊後港隊一口氣換入茹子楠、孫銘謙、史提芬彭利拿和艾華，50分鐘差點再有斬獲，惟黃威頭槌攻門被何文輝飛身撲出。2分鐘後茹子楠後上勁射，又未能考驗該位澳門門將。之後戰況陷入膠着，尾段港隊再有機會，但顏卓彬及「肥彭」連番施射同樣無功而還，最終維持以兩球擊敗澳門，錄得7連勝，為下場作客新加坡一壯聲威。圖 / 文：李浚湣、鄧文滔、文嘉靖