拳擊有望續留洛城奧運

拳擊有望重返奧運舞台！國際奧委會（ＩＯＣ）主席湯瑪士巴治昨日透露，於本周在希臘舉行的ＩＯＣ全體會議中，會為洛杉磯奧運項目進行投票，預計拳擊將繼續成為奧運的比賽項目，並交由新成立的世界拳擊總會（World Boxing）負責。

改由世界拳擊總會負責 巴治表示：「我非常有信心，大會將會通過這項決議，只要各地拳手所屬國家或地區的協會獲得世界拳擊總會認可，就符合出戰2028年洛杉磯奧運的資格。」

過往奧運拳擊一向由國際拳擊協會（ＩＢＡ）主理，惟該協會於2019年因管理、財務、裁判及道德等問題，被暫停籌辦資格，ＩＢＡ其後推行改革失敗，於2023年6月正式被剝奪其拳擊運動代表的地位，令近兩屆奧運拳擊項目也是由ＩＯＣ籌辦。

去年巴黎奧運上，國際奧委會與國際拳擊協會就因阿爾及利亞卡莉芙及中華台北林昱婷的參賽資格而發生爭執，ＩＢＡ在2023年世錦賽以性別問題，將二人拒諸門外，但ＩＯＣ卻允許他們參加巴黎奧運，二人最終均在各自級別獲得金牌。估計改由新成立的世界拳擊總會統一籌辦，這樣的鬧劇或能絕迹。