安祖娃捧盃多得占士「加持」

安祖娃

17歲俄羅斯女將安祖娃連贏世界Top 2，捧走印第安韋爾斯網球大師賽后冠，震驚網壇。賽後這位美少女透露她背後有NBA勒邦占士「加持」，才能愈戰愈勇，而「大帝」隨後在社交平台回應︰「很高興能幫到你！」

安祖娃以17歲之齡贏WTA1000級的印第安韋爾斯網賽，經歷與兩位網壇傳奇軒芝絲及S威廉絲相若，自然成為體壇最hit話題。賽後當被問到「大爆發」的原因，這位小女孩直言在決賽前，她翻看勒邦占士的演說及有關「大帝」的採訪，以了解其爭勝心態︰「他說，當一切順利時，你很容易自信滿滿，發揮出色，但當你感覺不是100%狀態時，意志上都要保持100%，要付全力去爭取，這就是冠軍的本質。」

大帝回應︰很高興能幫到你 相隔一天，作為NBA傳奇之一的勒邦占士亦「上水」，在社交網向安祖娃作出回應︰「恭喜！很高興能幫到你，但老實說，你做到了！你所有的努力、動力及付出都是應得的！繼續加油！」還加了幾個獎盃和金牌等的表情符號。