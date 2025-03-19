3.28開戰！香港女隊銀劍賽衝冠

陳穎

香港國際七人欖球賽2025將於下周五（28日）展開一連3日激戰，今屆首次移師至擁有50,000座位的啟德體育園主場館上演。昨日香港女子七欖代表隊進行公開操練，將出戰七欖賽同期舉行的銀劍賽，隊長陳穎對主場作戰倍感興奮︰「希望在主場球迷面前贏得冠軍！」

港隊去年擊敗中國及泰國、以兩連勝姿態進軍決賽，惟再對中國惜敗取得亞席。今屆將與世界排名第18位的哈薩克斯坦和第54位的泰國爭奪冠軍。港隊教練魏翊軍誓言目標主場奪冠：「我們每年都會在亞巡賽上相遇，儘管這兩支球隊都非常有競爭力，但這次在主場作戰目標固然是拿下冠軍。在全新的場館和50,000觀眾面前比賽難免會有壓力，而關鍵在於如何將其轉化為動力，我相信我們的球員屆時會有好表現。」港隊將於周日（23日）公布13人決選名單。

陳穎：5萬人前獻技肯定震撼 早前港隊遠赴南非出戰兩站世界挑戰者系列賽，12支參賽球隊中以第10名完成。去年10月份晉升為隊長一職的陳穎則表示︰「我們在南非站整體發揮不錯，我們從中學習到許多，雖然未能晉級，但會讓我們在今屆香港七欖更渴望勝利。至於在啟德主場館作賽預計將非常震撼，我們都十分期待在這裏比賽。」另一隊長高香慧認為球隊對銀劍賽對手哈薩克及泰國隊十分熟悉，「只要專注執行球隊的戰術，抓住一些關鍵時刻，就能提升取勝機會。」至於全運會亦將於今年底主場舉行，兩人亦表示會全力備戰。

同樣於南非站受傷導致腦震盪的莊嘉欣，去年曾於七欖「達陣」，期望今屆在新場館再創佳績，又指5萬球迷觀戰不成壓力：「希望3場比賽取得全勝，亦好好投入並享受賽事氣氛，當然期望能有多幾次達陣！」■圖、文：李章杰