首次領軍倒戈郭嘉諾：希望入到波

45歲的郭嘉諾曾執教港隊青年軍、多支港超聯球隊及台甲隊伍，於2024年11月接任澳門男子隊主教練一職，今仗是自他上任5個月以來首度與港隊正面交鋒，「嘉諾Sir」表示感到既光榮又期待，會以平常心看待今場友誼賽：「我覺得都係一場普通友誼賽，當然作為香港人有機會對番港隊，對我嚟講係無上光榮，但我而依家作為澳門嘅主教練，我一定會帶領一班球員嚟到旺角場，展現澳門嘅競爭性同拚勁。」