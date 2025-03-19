首次領軍倒戈郭嘉諾：希望入到波
今晚港隊友賽澳門，將會是「濠江」主帥郭嘉諾首度領軍倒戈，「嘉諾Sir」形容可以與港隊正面交鋒是無上光榮，期望今仗能展現澳門代表隊的競爭性，目標於旺角場攻破港隊大門。
45歲的郭嘉諾曾執教港隊青年軍、多支港超聯球隊及台甲隊伍，於2024年11月接任澳門男子隊主教練一職，今仗是自他上任5個月以來首度與港隊正面交鋒，「嘉諾Sir」表示感到既光榮又期待，會以平常心看待今場友誼賽：「我覺得都係一場普通友誼賽，當然作為香港人有機會對番港隊，對我嚟講係無上光榮，但我而依家作為澳門嘅主教練，我一定會帶領一班球員嚟到旺角場，展現澳門嘅競爭性同拚勁。」
盼展現進攻效率
「嘉諾Sir」又認為，兩隊的排名及整體實力有明顯差距，但賽前球隊已進行充分的戰術分析，目標是於今仗盡力取得入球：「始終我比較熟悉港隊踢法，上年尾踢東亞外圍賽嗰陣時，已經一早做咗香港隊嘅分析，基本上今場波唔只泊大巴去防守，或者渴求控球權，我希望可以製造更多嘅攻勢，展現進攻嘅效率，喺旺角場入到波。」■圖、文︰鄧文滔、文嘉靖
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：