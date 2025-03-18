朱文佳西班牙兩站共袋4牌

西班牙殘疾人羽毛球國際賽2025-I於周日落幕，港隊名將朱文佳在男子SH6級單打摘金，同時在混合SH6級雙打，夥拍蔡詠琪取得銀牌。連同上周首站的1金1銅，朱文佳於西班牙兩站合共奪得2金1銀1銅。此外ITTF西班牙殘疾人乒乓球未來賽2025，亦於西班牙阿羅堡順利結束，港隊取得1金5銅佳績。