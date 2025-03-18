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擊敗1姐安祖娃封后再創驚喜
近期成為女子網壇話題的17歲俄羅斯美少女安祖娃，周日在印第安韋爾斯網球大師賽延續神奇力量，決賽以2比6、6比4及6比3反勝世界1姐莎芭蘭嘉，捧盃之後世界排名亦升上新高第6位。男單方面，英國的德拉柏直落兩盤6比2擊敗丹麥名將魯尼，首捧ＡＴＰ大師賽冠軍。
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