當錫復出轟33分湖人終止4連敗

湖人近期受傷兵潮困擾，勒邦占士及八村壘等球員持續因傷缺陣，早前苦吞4連敗。幸而今場有當錫挺身而出，這名早前由獨行俠加盟的球星，上場對金塊輪休未有上陣，是役復出即狂轟33分，當中罰球14射13中，另加11個籃板及8次助攻，此外射手利夫斯亦貢獻28分，加上對方主將比爾奧上半場傷出，結果湖人以11分之差擊敗太陽，走出連敗陰霾，後者則吞下近4場第3敗，目前僅排西岸第11位，仍要為季後賽附加賽而努力。

當錫賽後接受訪問，直言表現仍有提升空間：「我們知道必須要打得更好，狀態雖還未到百分百，但每天自己都感覺更好。」其隊友利夫斯則不忘大讚當錫的全能表現：「他是聯盟頂級射手及傳球手，場上所見的化學反應是真實存在的。我要向他致敬，他打了一場精彩的比賽。」