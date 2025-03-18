亞錦賽4月中環激戰港隊為全運作演練

亞洲三項鐵人半奧運距離錦標賽，定於4月5至6日假中環舉行。賽事為全運會港隊首場選拔賽，伍泰龍、奧斯卡等港將昨日假奧運大樓出席賽前記者會，眾人表示期待主場爭取佳績。

賽事以半奧運距離進行，參賽者由中環灣仔海濱起步，先於維港完成游泳項目，上岸後沿龍和道及國際金融中心作單車繞圈，最後沿海濱長廊進行跑步，並在終點文化廣場衝線。首日賽事上演個人賽，次日會舉行混合接力賽。

奧斯卡有信心爭取佳績 香港今次派出奧斯卡、黃子圖、伍泰龍、余承謙、曾祥星、洪廸朗、葉德朗及Robin Elg等男子隊成員出戰。女子組方面，蔡欣妍、韋禔、韋祺及賀詩樂悉數出擊，惟年初手指受傷的彭詩雅未能趕及應戰。三鐵港隊教練韋安祖表示：「今屆賽事高手雲集，預料競爭激烈，我們近期留港集訓，今場比賽會看到他們的訓練成果。另外彭詩雅已完成手術，但未能趕及今次賽事，5月兩場世界盃比賽則可復出。」

上月於亞洲盃奪得銀牌的奧斯卡有信心取得佳績：「之前在香港比賽，感覺就像在沒有觀眾的足球場上作賽，但今次可以在市中心和世界頂尖好手較量，必定是很好的體驗。過去幾星期我們進行密集式訓練，有信心爭取成績。」

女將蔡欣妍則謂：「每次在香港比賽，都有種強烈的感覺，很難得可以主場出擊。因為全運會採用同一賽道，今場對我們備戰有莫大幫助，可以收集更多數據分析自己的強項及弱項，到全運會時便能事半功倍。」■圖、文：余樂詩