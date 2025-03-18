安洗瑩高呼：我是女王

逆轉王祉怡重奪全英冠軍 安洗瑩周日於全英羽賽展現「世一」霸氣，成功逆轉世界第2的中國名將王祉怡，時隔1年重奪賽事錦標，袋走今季第4冠之餘，並保持不敗走勢，難怪賽後高呼：「我是全英賽女王！」

全英賽女單上演巔峰對決，1姐兼奧運冠軍安洗瑩遇上王祉怡都要使出「真功夫」，雙方旗鼓相當，首局安洗瑩明顯受右腳傷勢影響，其後作出調整，最終以13比21、21比18及21比18反勝王祉怡，繼2023年後再度封后，同時成為首位兩奪全英賽錦標的南韓女球手。

石宇奇挫李佳豪摘冠 安洗瑩收穫今年第4冠，更保持開季至今20連勝紀錄，賽後難掩興奮：「實在不可思議，很難形容這場比賽，能夠奪冠令我感到很幸福，雖然過程很艱難，但我相信自己，並抱着不斷前進的信念。」她不忘稱讚王祉怡非常出色，讓自己「發揮出極限」。

男單方面，中國「世一」石宇奇於決賽直落兩局21比17及21比19擊敗中華台北好手李佳豪，時隔7年再獲全英冠軍，這也是他今季第2個1000級賽事冠軍。