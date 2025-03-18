相隔6年鄧吳配攜手登頂

「鄧吳配」曾於2019年在泰國大師賽超級300摘季，以及中國陵水羽毛球大師賽超級100贏得冠軍。今年年初兩人故劍重逢，出戰羽聯世界巡迴賽，經過磨合期後終現成果。「鄧吳配」今站以7號種子身份參賽，頭兩圈先後力挫馬來西亞組合賴俊呈/黎庭岑，及國羽代表商亦辰/林芳靈，8強遇上另一中國組合李泓毅/鮑驪婧，港將贏26比24及21比16躋身4強。

連挫多對中國組合

「鄧吳配」準決賽對手為中國新生代組合、2022世青混雙亞軍廖品逸/黃可欣，雙方鬥至決勝局，「鄧吳配」以21比13、16比21及21比10擊敗，決賽火併8號種子中國的章涵宇/唐睿芝。首局形勢緊湊，港將站穩腳後採取主動，一度拉開至10比5，結果成功以21比17先下一城。次局形勢逆轉，中國組合以21比18扳平局數。至決勝局，港隊沉着應戰，一度連取5分頒先11比7，兩人隨後再憑靈活走位擴大比分，最終以21比17、18比21及21比12獲勝，相隔6年再於世巡賽封王。