相隔6年鄧吳配攜手登頂
中國瑞昌羽毛球大師賽周日於江西省瑞昌市體育公園體育館上演決賽，屬世界羽聯超級100賽事。港隊混雙組合鄧俊文/吳芷柔勇奪冠軍，兩人相隔6年再攜手踏上頒獎台頂峰。
「鄧吳配」曾於2019年在泰國大師賽超級300摘季，以及中國陵水羽毛球大師賽超級100贏得冠軍。今年年初兩人故劍重逢，出戰羽聯世界巡迴賽，經過磨合期後終現成果。「鄧吳配」今站以7號種子身份參賽，頭兩圈先後力挫馬來西亞組合賴俊呈/黎庭岑，及國羽代表商亦辰/林芳靈，8強遇上另一中國組合李泓毅/鮑驪婧，港將贏26比24及21比16躋身4強。
連挫多對中國組合
「鄧吳配」準決賽對手為中國新生代組合、2022世青混雙亞軍廖品逸/黃可欣，雙方鬥至決勝局，「鄧吳配」以21比13、16比21及21比10擊敗，決賽火併8號種子中國的章涵宇/唐睿芝。首局形勢緊湊，港將站穩腳後採取主動，一度拉開至10比5，結果成功以21比17先下一城。次局形勢逆轉，中國組合以21比18扳平局數。至決勝局，港隊沉着應戰，一度連取5分頒先11比7，兩人隨後再憑靈活走位擴大比分，最終以21比17、18比21及21比12獲勝，相隔6年再於世巡賽封王。
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