Ｕ22出發緬甸龍梓軒獲補選

為備戰9月份的U23亞盃外，男子港隊U22昨早啟程遠赴緬甸仰光，與當地國家隊進行兩場國際友賽。出發前才獲補選的小將龍梓軒，更屬首次代表港隊出賽，他直言感到興奮和開心，將視今次為一個學習機會，並會盡力表現自己。

港隊U22早前決選21人，惟先有周子謙因傷退隊，由曾俊軒頂上，直至周日宋紘毅同因受傷關係未能隨隊，足總宣布由龍梓軒代替其位置。昨日除不在香港落班的曾以行、曾樂圖、米高和杜俊暉外，其餘17名球員連同主教練戴雅諾、港隊技術總監莫寧、早前辭任冠忠南區主帥一職的助教楊正光等職員一同出發，大軍會先飛抵泰國曼谷，之後再轉機到緬甸。值得一提，戴雅諾及莫寧在完成兩場友賽後，將直接飛到新加坡，會合稍後出戰亞盃外的大港腳。

效力九龍城的後衞龍梓軒突獲補選，對首次代表港隊出賽，感到興奮又開心：「細個好想代表港隊，但之前只係跟過U19喺香港集訓，出外比賽真係第一次。去到第3年踢超聯，由冇人識到有機會踢港隊，對自己嚟講係好大鼓舞，同埋屬於一個肯定。」

提到今次目標，「梓軒」表示盼能夠從中吸收經驗：「作為港隊初哥，我會當係一次學習機會，畀自己見識下其他國家水平。當然做球員都想爭取落場，會盡力表現自己。」

馬希偉：唔敢周圍走 至於擁有大港腳經驗的東方中場馬希偉，則笑言比較擔心安全問題：「我諗唔使特登上網搵，都知緬甸唔太安全，自己唔會周圍走，惟有盡量留喺酒店睇戲、休息吓，當然唔會當放假，一定會保持專注，希望嚟緊有得出場同入波，幫港隊贏晒兩場友賽。」■圖、文：李浚湣

龍梓軒