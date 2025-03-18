韋斯活預告：對新加坡揀番米高

港隊開操備戰鬥澳門 香港男子足球代表隊明晚坐鎮旺角大球場友賽澳門，爭取國際賽7連勝，大軍昨日在將軍澳足球訓練中心舉行操練，主教練韋斯活更向記者透露，米高會被列入下周二作客新加坡的2027亞洲盃外圍賽第3輪大軍名單。■圖/文：鄧文滔、文嘉靖

是日操練屬閉門形式進行，約個半小時便結束，23人大軍中僅得余在言未及歸隊，日前聯賽對理文受傷的祖連奴雖有現身，但僅在健身室接受治療，並未跟隨大隊操練。港隊職球員收操後接受記者訪問，其中主教練韋斯活表示，將隨港隊U22兩鬥緬甸的米高，會被選入對新加坡的大軍名單當中：「米高有段時間傷咗冇比賽，我想佢透過U22呢兩場友賽，盡快提升狀態，再去新加坡同我哋會合。」

陳晉一想注入新元素 韋斯活同時向球迷派「定心丸」，指祖連奴傷勢不算嚴重，相信問題不大。談到將黃皓雋及李小恆等人，列入對澳門的大軍名單，韋斯活解釋是為未來鋪路：「希望藉呢啲機會揀啲新血入嚟，令佢哋累積多啲經驗，繼續進步，幫港隊爭取成績。」

至於效力上海申花、本月初入選亞冠精英盃16強首回合最佳陣容的陳晉一，他對自己狀態感到滿意，盼為港隊作更多貢獻：「16強輸畀川崎前鋒唔能夠晉級，事實上對手成場都貫徹執行傳控踢法，呢點確係比較優勝，希望吸收到呢啲經驗之後，自己可以帶到啲新元素入港隊，令踢法更多元化。」