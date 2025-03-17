伊奈絲古撐場男拔協恩封王稱后

「全港學界精英籃球比賽」昨日煞科，其中男子組張振興伉儷書院時隔6年再闖決賽，大戰上屆亞軍拔萃男書院。今屆賽事移師啟德體藝館上演，吸引大批球迷入場，WNBA球星莎賓娜伊奈絲古亦成為座上客，氣氛熾熱。最終男拔以70比52擊敗張振興，第7次奪得冠軍。女子組協恩中學則憑甘梓澄轟入31分，以85比53擊敗裘錦秋中學（葵涌），成為10連霸。

張振興甫開戰領先4比0，惟男拔站穩陣腳後頻頻搶截得手，打出8比0攻勢，加上陳文滔強攻對手顏色地帶，單節轟9分，助男拔以19比10領先。次節男拔全民皆兵，梁子健及陳文滔三分波得心應手，男拔半場拉開至36比23。

易籃後，張振興的薛展文再度挺身而出，命中兩球三分波，其後盧偉傑、黎港生上籃得分，林曉楓亦搶截得手快攻上籃，力追至落後9分。男拔後備上陣的鄭旨言內外開弓連轟5分，助球隊以49比36繼續領先。

美國女籃奧運金牌功臣之一、WNBA球星莎賓娜伊奈絲古於第4節來到現場，隨即將比賽氣氛推至頂點。男拔此節亦重新注入活力，將比分愈拉愈開，最終以70比52取勝，第7次奪得精英賽冠軍。

計時器故障英華爭議中摘季 至於同日的男子組季軍戰出現爭議判決，寶覺中學和英華書院激戰至加時賽，惟比賽剩最後1.2秒、英華領先59比55時，球場計時器沒有開始倒數計時，最終球證商議後直接判英華取勝。

女子組方面，協恩以85比53大炒裘錦秋，成就連續10年稱霸精英賽的創舉，而中華基督教青年會中學以62比59擊敗拔萃女書院，奪得季軍。

圖、文：余樂詩、李章杰

協恩（藍衫）由頭帶到尾擊敗裘錦秒稱后。 莎賓娜伊奈絲古