連入3球反勝大埔東方爬頭登榜首

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」在大埔運動場上演榜首大戰，由大埔坐鎮主場惡鬥東方。客隊憑巴科爾梅開二度，加上米祖域有1球進帳，以3比1反勝有陳肇鈞先開紀錄的「綠戰士」，兼以1分反壓對方升上榜首。

「綠戰士」有韋法頓復出扼守後防，峇夏比和羅振庭負責掃蕩，協助陳肇鈞控制中場，助盧卡斯、伊高沙托尼及奇雲巴迪攻堅；至於東方，馬高斯從後派牌，前線三叉戟為巴科爾、費利浦薩及馬希偉，巴杜姆和林衍廷先列後備。

主隊開賽後率先發難，11分鐘，盧卡斯接應伊高沙托尼角球，頭槌頂高。13分鐘後，伊高沙托尼傳入中間，陳肇鈞頭槌建功，為主隊先開紀錄。其後盧卡斯禁區內疑似被拿亞踢跌，球證直指12碼點，但球證觀看VAR後，收回成命。上半場補時階段，奇雲巴迪右路壓入禁區，半單刀被葉鴻輝救出，主隊半場領先1比0。

巴科爾起孖米祖域建功 客隊換邊後立即以巴杜姆入替拿亞，加強攻力，但大埔繼續搶攻，54分鐘，盧卡斯橫傳，陳肇鈞在費利浦薩防守下起腳，被葉鴻輝沒收，4分鐘後，輪到東方攻勢，馬高斯接應費利浦薩直線後傳中，巴科爾頂彈地波，被謝家榮接實。65分鐘，大埔黃金機會，陳肇鈞送前，奇雲巴迪推過葉鴻輝後，面對空門窄角度射中柱。大難不死的東方展開反攻，73分鐘，先由米祖域接應角球頂入追平，1分鐘後，費利浦薩傳中，巴科爾頂成2比1。

「綠戰士」隨後調入帕特華維迪和馮冠鳴，改善中場活力，87分鐘，馮冠鳴禁區頂射門中柱彈出。補時階段，巴科爾為東方埋齋，東方贏3比1完場，以1分反超大埔成為榜首。

圖、文：鄧文滔