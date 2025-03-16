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F1開鑼麥拿侖排位賽包Ｑ
諾利斯（左）排位賽叻過「韋少」。
2025年F1今日開季，首站澳洲站昨日上演排位賽，結果麥拿侖雙雄諾利斯及比雅斯迪「包Ｑ」而回，今日於頭兩位起步，力爭衞冕的麥斯韋斯塔本則排第3。至於新季備受注目的咸美頓僅列第8，其法拉利隊友勒卡歷則排第7。
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