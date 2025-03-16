體育

拍走施華德安祖娃挑機世一

17歲俄羅斯美少女安祖娃，上周五在印第安韋爾斯網賽女單4強續顯「小巨人」本色，以7比6（7比1）、1比6及6比3淘汰衞冕的施華德，首闖賽事決賽與「世一」莎芭蘭嘉爭冠。上月剛於杜拜稱霸的安祖娃，力圖連奪兩項ＷＴＡ1000級賽事后冠。
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