張振興粉碎英華衞冕美夢

全港學界籃球精英賽昨日移師啟德體藝館上演4強大戰，張振興伉儷書院憑薛展文交出22分及9個籃板，以74比68反勝上屆冠軍英華書院，時隔6年重返精英賽決賽，今日與男拔爭冠。

賽事獲大批球迷入場觀戰，首場男子4強由衞冕的英華火併張振興，英華半場領先49比38，豈料轉邊後外圍啞火，張振興趁勢反撲，第3節完反先59比57。決勝節張振興前鋒黎港生連袋10分，終以74比68擊敗對手，熱血奪得決賽席位。射入全場最高22分的薛展文表示：「我們開局比較慢熱，下半場決心由防守做起，成功部署贏下比賽。」談及今場打出「MVP」級表現，薛展文謙稱：「教練不會當面稱讚，覺得這是我平時要有的表現。」

今日決賽會師男拔 同日另一場4強，拔萃男書院多點開花，由頭帶到尾以65比55擊敗寶覺中學，打入決賽力爭隊史第7冠。陳偉邦發燒達39度仍堅持出賽，後備上陣逾25分鐘，貢獻全隊最高的15分及5次偷波，這位男拔隊長賽後表示：「賽前一晚曾哭着懷疑能否落場，多謝家人的支持，最後都捱得住。球隊一直以團隊優先，有空位就傳球，我今場把握到外圍空檔機會，隊友亦製造不少機會給我出手。」對於今日決戰張振興，他則充滿信心。

女子組方面，力爭精英賽10連霸的協恩，昨日壓軸登場鬥拔萃女書院。協恩施展拿手的全場壓逼，早早拉開比分，完場以116比28大炒對手，今日決賽遇上裘錦秋中學（葵涌）的挑戰。

圖、文：李章杰