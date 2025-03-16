黃雨激戰！北區2:1砌低港會

昨日港超聯上演榜末大戰，北區坐鎮北區運動場火併港會，結果主隊憑舒拉普梅開二度，以2比1險勝對手，取得今季聯賽第2勝。

舒拉普上半場起孖 昨日本港天氣轉壞，賽前發出黃色暴雨警告。18分鐘，費查手槌解圍時「撻Ｑ」，皮球中楣彈地後，被舒拉普門前「執雞」撞入，北區先開記錄。其後雨勢轉大，4分鐘後，舒拉普右路起腳破網，個人梅開二度。落後2球的港會急起直追，28分鐘，陳浩嘉拉弓卻中柱彈出。30分鐘，比提左路罰球直射，龐焯熙解圍不遠，薩拉沙衝前補中，港會追成1比2。上半場補時階段，唐道碧禁區內侵犯肯迪，球證直指12碼點，惟經VAR覆核後球證推翻判決，北區維持1球優勢返回更衣室。

易邊後場濕地滑，戰局陷入膠着。62分鐘，舒拉普禁區外剷跌里奧，比提主射罰球越楣而去。78分鐘，陳浩嘉左路窄角度抽遠柱，同樣未中目標，之後再無入球出現，北區險勝2比1，取得今季聯賽第2勝。

是役梅開二度的舒拉普，指勝仗為球隊注下強心針，深信能助北區盡快克服低潮期：「大雨令成場波特別難踢，但我哋都搏晒命，因為聯賽好耐冇贏過，希望可以再入多啲波，爭取更高排名。」

圖、文：文嘉靖