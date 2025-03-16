艾華頓奠勝 理文挫傑志做3哥

昨日港超聯尾場前列大戰，傑志在旺角大球場主場硬撼理文。「黃黑軍團」靠艾華頓下半場一箭定江山，以1比0小勝「藍鳥」，賽後更壓過對手升上第3位，僅落後榜首大埔3分，保持衞冕機會。

「藍鳥」派出鄧達思和鐘樂安鎮守中路，利亞倫、祖連奴及顏卓彬組成中場鐵三角，協助迪美路夫及費蘭度爭取入球；由暫代主教練朱兆基領軍的理文，則有立花稜也及胡晉銘復任正選，黃威及保利臣負責派牌，支援安尼亞、艾華頓和羅沙攻堅。兩隊甫開賽即鬥攻，未夠1分鐘，利亞倫回後，迪美路夫起腳欠缺角度。理文站之後反撲，12分鐘艾華頓擺脫顏卓彬，推順後起左腳抽高。7分鐘後安尼亞禁區頂勁射，又被泰利撲出。理文攻勢旺盛，保利臣殺入禁區後交橫，惟黃威起腳未能考驗泰利，半場互交白卷。

李文恩盼球員正面心態完季 易邊後傑志不乏攻勢，費蘭度罰球開短，馬查度斬入中路，陳傲軒頭槌柱邊出界。踢至67分鐘理文打破悶局，保利臣傳交艾華頓輕鬆射入，兩隊之後各食一次詐胡，73分鐘安尼亞接應艾華頓傳送建功，球證翻查VAR後指後者犯規在先，入球無效。80分鐘輪到迪美路夫頭槌破網，VAR又指有「藍鳥」球員越位，傑志尾段狂攻不果，最終理文維持贏1比0，全取3分。

理文上周逼和冠忠南區後，宣布賀蘭特離任主教練，再由朱兆基暫代職務至球季結束，昨日擊敗傑志全取3分，會長李文恩賽後稱讚球隊精神面貌大有改善，期望全隊以更正面的心態完成球季：「我唔想大家帶住悔恨完成今季，想球員覺得付出係有價值，和和氣氣去踢，睇吓會唔會有好結果。」「李生」又預告來季陣容會年輕化，嘗試兼顧成績和培養新血：「今季組軍有啲錯誤，以為要『CV』勁嘅外援先夠班踢亞洲賽，今次令我意識到，揀啲弗嘅球員更為重要。」

圖、文：鄧文滔