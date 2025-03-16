冠忠南區標準流浪搶分騷

冠忠南區守將 宋柱浩

冠忠南區上場踢出爭氣波，領先下遭理文逼和，領隊貝可泓（Calvin）稱士氣有所提升，惟他對今仗未感樂觀：「我哋今季對住同級對手，破密集方面做得唔太好，而流浪嘅劉智樂、伊巴謙同雷仙奴速度快，反擊有威脅，會令我哋好頭痛。」Calvin指由於川瀨浩太（Kota）刑滿復出，會考慮讓此前客串中堅的基斯，復任中場加強攔截力。

川瀨叫隊友打醒精神 Kota談到首循環作客流浪，憑艾華完場前建功才保住1分，同時流浪季中增兵後，戰力明顯增強，呼籲隊友今日謹慎應對：「流浪加咗比迪高同伊巴謙後，創造力同速度好咗好多，我哋一定要打醒精神，每球要拍得埋啲。」

標準流浪上仗主場以1比3不敵東方，領隊黃展鴻認為球員已相當集中，惟對手針對性部署令球隊中後場受壓，今場會作改變：「上場球隊控球同組織都受到限制，導致防線縮得太後，今日會作出調整，避免再次陷入被動，希望製造多啲空間去反擊，唔好畀對方執到Second ball。」

李泳豪有信心擸３分 後衞李泳豪表示早前於「冠忠巴士60週年足總盃」淘汰理文，球隊士氣高漲，今日目標全取3分：「之前贏到理文，證明我哋有力同強隊抗衡。南區嘅艾華同趙聡悟有速度、基本功紮實，今場做決策要更快。」陣容方面姚浩明累積5黃要停賽。

標準流浪隊長 劉智樂（藍衫）