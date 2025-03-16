on.cc東網直播 爭冠關鍵戰大埔 恭迎東方

大埔箭頭 盧卡斯（右）

「中銀人壽香港超級聯賽」今日同時不同地上演兩場賽事，冠忠南區坐鎮香港仔運動場鬥標準流浪，兩隊為爭取更高排名，戰意十足。另一場榜首激鬥，「1哥」大埔於主場大埔運動場火併東方，雙方賽前僅有2分差距，勝負直接影響爭冠形勢！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

以防守見稱的大埔，對上3場賽事每場皆失兩球，加上中堅馬高斯山度士因傷或缺陣一段時間，可謂雪上加霜，門將謝家榮直認該防守主力缺陣影響極大：「佢用波同頭槌瓣瓣有，加上夾慣夾熟，話冇影響就假，好彩上場頂替佢嘅Remi（杜國榆）都踢得好好，我對佢充滿信心！」

謝家榮：小心對手死球戰術 「綠戰士」大勝九龍城後，聯賽豪取3連勝，今日面對東方，「家榮」指要小心對方射手：「最大威脅一定係巴科爾，仲有巴杜姆同費利浦薩，馬高斯喺中場控制節奏非常好，佢哋攻力唔使懷疑。」「家榮」同時表示要提防東方的死球：「東方近期啲死球頻頻搵到食，新中堅米祖域好高大，相反我哋冇咗個『高佬』後防。」上場未入大軍名單的馬卡雷拿及韋法頓，繼續上陣成疑。

東方近況同樣勇銳，各項賽事已4連勝，主教練盧比度（Chino）形容「綠戰士」極具實力，強調球隊會戰鬥到底：「每次作客呢度都踢得好辛苦，而且佢哋季中加咗幾個新球員後，陣容更完整，就算馬高斯山度士傷咗，實力唔會削弱，我哋要做到最好。」

巴杜姆：逐個秤「咁高咁大」 自2月中對理文的聯賽領紅，到上周對標準流浪才復出的巴杜姆，承認球隊難免被看淡，但仍有信心獲勝：「大埔班球員好有級數，好似盧卡斯、加比爾同奇雲巴迪，外界可能會覺得我哋係『Underdog』，但兩隊逐個秤，冇話邊隊輸蝕，只要做好本份，絕對有得贏。」

大埔「菲臘」 陳肇鈞 東方中場 馬高斯（左二） 東方王牌 巴科爾（左四）