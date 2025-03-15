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劉慕裳K1杭州站衝金
‧空手道K1超級聯賽杭州站昨日展開，女子個人形「世一」劉慕裳狀態大勇，在8強以套拳「壹百零八手」擊敗伊朗對手。晉級4強後港將迎來世界排名第6的日本好手東佐江子，並以「八步連」取得43.7分、以1.1分之差獲勝，與世界排名第2的日本勁敵尾野真步連續兩站殺入決賽，今日二將一決高下爭奪金牌。
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