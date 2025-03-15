榜末大戰北區港會有惡鬥

今日另一場港超則為榜末激鬥，由敬陪末席的北區在北區運動場，與排名高1位的港會正面交鋒。主隊各項賽事經歷6連敗，今仗必定搶攻，務求終止頹勢，但客隊晉級「冠忠巴士60週年足總盃」4強後，士氣大振，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播)

比提：士氣正盛全力搶分 北區上場聯賽即使下半場多打一人，仍淨吞傑志5蛋，各項賽事已經6連敗，主教練陳志康承認球員陷入信心危機，因此賽前不忘鼓勵一班球員，盼今場面對同級對手港會可以止血：「都有喺會議中提球員，贏輸係比賽一部份；重整後嚟緊期待大家嘅決心，喺場上證明自己能力、優點，爭取聯賽第2場勝利。不過港會贏過大埔，『足總盃』又入咗4強，要好小心佢哋中前場快速進攻，好有威脅。」

港會方面，比提表示是役對球隊非常重要，但他認為早前打入「足總盃」4強後，全隊士氣激增：「我哋依家淨Lead住北區4分，好需要贏波保住優勢，而上場贏冠忠南區，殺入『足總盃』4強，畀到大家好大動力，對住任何對手都唔會怯。」