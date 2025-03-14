李卓耀輸刁時男單首圈止步

全英羽毛球公開賽續於英國伯明翰進行，港將李卓耀在男單首圈對壘中華台北球手李佳豪，雙方激戰逾1小時下，李卓耀在決勝局鬥至「刁時」惜敗，首圈止步。至於伍家朗在16強以15比21及17比21不敵新加坡好手駱建佑。

現世界排名第21位的李卓耀，遇上與排名低1位的李佳豪；兩人曾於2023年德國公開賽8強交手，當時港將以直落兩局勝出，不過今次在全英羽賽交鋒鬥得激烈；首局打成7比7之後，李佳豪乘勢打出9比2攻勢，以21比16先拔頭籌。次局初段陷入被動的李卓耀，在落後12比15時發揮後勁，一口氣連贏7分以21比16扳回一局。來到決勝局，李卓耀主動進攻，對手亦多次化解攻勢，得分此起彼落，遺憾是李卓耀領先20比16的時候，卻被李佳豪頂住壓力追分延至「刁時」，最終更連贏兩分以25比23反勝。雙方激戰67分鐘之後，李卓耀以局數1比2飲恨出局。