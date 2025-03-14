李卓耀輸刁時男單首圈止步
全英羽毛球公開賽續於英國伯明翰進行，港將李卓耀在男單首圈對壘中華台北球手李佳豪，雙方激戰逾1小時下，李卓耀在決勝局鬥至「刁時」惜敗，首圈止步。至於伍家朗在16強以15比21及17比21不敵新加坡好手駱建佑。
現世界排名第21位的李卓耀，遇上與排名低1位的李佳豪；兩人曾於2023年德國公開賽8強交手，當時港將以直落兩局勝出，不過今次在全英羽賽交鋒鬥得激烈；首局打成7比7之後，李佳豪乘勢打出9比2攻勢，以21比16先拔頭籌。次局初段陷入被動的李卓耀，在落後12比15時發揮後勁，一口氣連贏7分以21比16扳回一局。來到決勝局，李卓耀主動進攻，對手亦多次化解攻勢，得分此起彼落，遺憾是李卓耀領先20比16的時候，卻被李佳豪頂住壓力追分延至「刁時」，最終更連贏兩分以25比23反勝。雙方激戰67分鐘之後，李卓耀以局數1比2飲恨出局。
安賽龍出局安洗瑩過關
此外，另一中華台北球手、世界排名第12位的林俊易，於男單首圈遇上排名高8位的丹麥名將安賽龍，後者今月於德國公開賽奪冠氣勢正盛，不過林俊易遇強愈強，最終以局數2比1（21比19、13比21及21比11）爆冷勝出，闖進16強。女單方面，熱門球手南韓「世一」安洗瑩，首圈以21比16及21比14輕取中國球手高昉潔。
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