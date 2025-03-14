白禮頓5月來港再戰7人賽

白禮頓去年決賽擊敗7屆冠軍阿士東維拉，首度捧盃；今年這兩支英超球隊，以及曾於2013年和2017年贏得港會7人賽冠軍的李斯特城、賽事常客紐卡素及韋斯咸亦將再次出戰7人賽，本地代表則有香港足球會、標準流浪、港隊U22及友誼聯賽選手隊，來自荷甲的阿爾克馬爾、澳職球隊西部聯及澳門FA隊將首次參賽。

勁旅雲集力爭衞冕

香港足球會7人足球賽籌組委員會主席Scott Semple表示：「我們非常高興去年表現出色的白禮頓將重臨香港足球會，爭取衞冕冠軍名銜。去年賽事極為成功，很高興本年再次迎來多支勁旅，讓一眾新秀及年輕球員一較高下。」白禮頓青訓學院主管Ian Buckman亦指出：「7人足球賽對我們的年輕球員來說是一個很好的體驗，這項賽事氣氛令人難忘，而且我們總是受到熱情款待，我們非常期待重臨香港比賽。」